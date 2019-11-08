08.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:06

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tebrik mesajında, bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Hz. Muhammed'in yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna hadiselerinden birisi olduğunu belirtti.

Hz. Muhammed'in "cahiliye döneminde" alemlere rahmet olarak gönderildiğini ifade eden Vali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Peygamber efendimiz, iyilik ve güzelliğin müjdecisi olmuş, yeryüzünde güzel ahlakın, adalet ve faziletin timsali olmuş, barışın huzurun, hayır ve esenliğin yeryüzünde tesis edilmesini sağlamıştır.

Mevlit Kandili, Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini yeniden hatırlamak için bir fırsat, İslam'ı müjdeleyen rahmet elçisi sevgili Peygamberimizin, engin hoşgörüsünü, merhametini, güzel ahlakını, yol gösterici öğütlerini anlama ve bu anlayışla yenilenme zamanıdır."

-Milletvekili Yel

Yel de Mevlit Kandili'ni karşılamanın mutluluk ve sevincini yaşadıklarını belirtti.



Hz. Muhammed'in doğduğu gecenin insanlığın kurtuluşu için önemli bir başlangıç olduğunu belirten Yel, şunları kaydetti:

"İnsan hayatına yegane örnek olan Hz. Muhammed gönderilişi, Yüce Allah'ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Hz. Muhammed kendisinden önceki peygamberler gibi sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa gönderilmiştir. O her zaman dilimindeki insana örnek ve rehber olarak Allah tarafından bu dünyaya gönderilmiştir.



Peygamber efendimizin doğumunu kutlarken aynı zamanda, Onun getirmiş olduğu evrensel mesajı, iman ve ibadet hayatını, yüce ahlakını, insan onurunu koruyan ilkelerini, kardeşlik hukukunu, birlik-beraberlik, eşitlik, yardımlaşma, adalet anlayışını da hatırlamalı, Onun bizzat Rab'bimiz tarafından övülen ahlakını örnek almalıyız."

-Rektör Prof. Dr. Şahin

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in, bu mübarek gecede dünyamızı teşriflendirerek insanlığa sorumluluk ve görevlerini hatırlatan son peygamber olduğunu belirtti.

Mevlit Kandili'nin, tüm güzel özelliklerin, davranışların ve düşüncelerin kendisinde vücut bulduğu Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlu yıl dönümü olduğunu anımsatan Rektör Şahin, şunları kaydetti:

"O bize Rabbimiz tarafından gönderilen bir rehberdir ve bize düşen görev, kutlu değerleri bizzat yaşayarak gösteren Peygamberimizin mesajını anlamak ve yaşamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamak ise öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri ve onun hayata bakışını kavramaktan geçer. Gönüllerin huzur bulduğu, duaların ve ibadetlerin kabul edildiği bu mübarek gecenin anlamına ve önemine vakıf olabilmek temennisi ile başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere tüm Türk ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik eder, hayırlar getirmesini temenni ederim."

Kaynak: AA