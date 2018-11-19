Manisa'da, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Kentte başta Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hafsa Sultan adına yapılan Sultan Camisi, projesi Mimar Sinan'a ait Muradiye Camisi ve Hatuniye Camisi olmak üzere camilerde programlar düzenlendi.

Hatuniye Camisi'ndeki programa, Manisa Valisi Ahmet Deniz ile Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan da katıldı.

Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.

Bazı vatandaşlar, camilerde yer kalmayınca ibadetlerini cami bahçelerinde gerçekleştirdi.

Bazı camilerde namaz sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.