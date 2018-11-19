Kırklareli'nde, Mevlit Kandili dualarla idrak edildi.

Vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta tarihi Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılan vatandaşlar, ellerini dua için açtı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Mevlit Kandili'ni konu alan vaaz verdi.

Demirtaş, Mevlit Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunun tüm camilerde yaşandığını söyledi.

Ardından imam ve müezzinlerden oluşan grup kaside okudu.