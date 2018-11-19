Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Yardım ile Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özcan Çiriş, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çağatay mesajında, bu gecenin alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber'in dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada huzur, kardeşlik ve barışın hakim kılınması için bizler de Peygamber Efendimizin güzel ahlakını örnek almalıyız. Kendisine düşmanca davrananlara karşı bile merhametli davranan Hazreti Peygamber, şüphesiz barış ve kardeşliğin en büyük sembolüdür. İslam dininin güçlü kalesi, mazlumların güven kapısı Türkiye Cumhuriyetinin pırıl pırıl evlatları olan gençlerimizin, Peygamber Efendimizin güzel ahlakını örnek alarak Müslümanların aydınlık geleceğinin mimarları olacaklarına inancım tamdır."

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da Allah'ın bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderdiği ve peygamberler zincirinin son halkası olan Hz. Muhammed'in getirdiği ilahi mesajı anlamak, ortaya koyduğu örnek ahlakını özümsemek için asırlardır dünyaya gelişinin Mevlit Kandili olarak idrak edildiğini ifade etti.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım da mesajında, "Rabbimizin İnsanlığa büyük bir lütuf ve alemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği mübarek gece olan Mevlit Kandili'ni idrak etmenin, ebedi huzur ve saadetini yaşıyoruz." ifadesine yar verdi.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Özcan Çiriş de kainatın, karanlıklar içinde kaldığı bir zamanda insanlığı aydınlığa çıkaran Hz. Muhammed'in dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü idrak ettiklerini belirterek, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.