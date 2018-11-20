Mevlid Kandilinde Camiler Doldu Taştı

Hz. Muhammed (SAV) Efendimizin doğumu olan Mevlit Kandili tüm İslam aleminde olduğu gibi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de coşku ile kutlandı.

Bu gecenin feyiz ve bereketinden faydalanmak isteyen binlerce vatandaş camilerde saf tutarak ellerini semaya açtı. Bu mübarek gecede Bozüyük Belediyesi tarafından camilerde kandil simidi dağıtıldı. Bozüyük Belediyesi tarafından Mevlit Kandili nedeniyle, Bozüyüklülerin kandilini kutlamak amacıyla; ilçe genelinde faaliyet gösteren tüm camilerde vatandaşlara 10 bin adet kandil simidi ikramı yapıldı. Kandil gecesi yatsı namazını Ulu Camide eda eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da namaz çıkışında kandil simidi dağıtımına katılarak vatandaşların kandilini kutladı ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Mevlid Kandili'nde camilerde vatandaşlara ikram edilen kandil simitleri ayrıca Garnizon Komutanlığı, Jandarma Komutanlığı, açık cezaevi, hafızlık kursları ve yetiştirme yurtlarında da dağıtıldı. - BİLECİK