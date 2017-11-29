Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili duaları nelerdir? Kandil ne zaman?

İslam dini peygamberi Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olarak kabul edilen ve milyonlarca Müslümanın ibadetler ve dualar ile ihya ettiği Mevlid Kandili için bekleyiş sona eriyor. Bu mübarek güne kavuşmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği Mevlid Kandili'nin bu yıl hangi gün kutlanacağı araştırılıyor. Peki Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili duaları nelerdir? Kandilde neler yapılır? İşte detaylar...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? (2017)

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğum gününü ifade eden ve İslam aleminin büyük heyecanla beklediği Mevlid Kandili için artık sayılı günler kaldı. Çeşitli ibadetlerle, Kur'an-ı Kerim okumalarıyla ve dualarla ihya edilecek olan bu mübarek günün ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Bu yıl Mevlid Kandili, 29 Kasım Çarşamba gününü 30 Kasım Perşembe gününe bağlayan geceye denk geliyor. Mevlid Kandili; kılınacak namazlar, okunacak dualar ve yapılan ibadetlerle ihya edilecek ve İslam dini peygamberi Hz. Muhammed için dualar edilecek.