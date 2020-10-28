Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid kandili gecesi ve gündüzü ne zamana denk geliyor?
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Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid kandili gecesi ve gündüzü ne zamana denk geliyor?

28.10.2020 01:16 | Son Güncelleme: 28.10.2020 01:20
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid kandili gecesi ve gündüzü ne zamana denk geliyor?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 'in doğum gecesi 12 Rebiülevvel, Mevlid Kandilidir. Mübarek Mevlid Kandili Reiülevvel ayının 12. gecesidir. Fakat dinimizde geceler önce geldiği için tam olarak hangi gün Mevlid kandili kutlanıyor vatandaşlar karıştırabiliyor. Peki Mevlid kandili ne zaman, hangi gündür?

Mevlid kandili 2020 yılında hangi güne denk geliyor? Mevlid kandili ne zaman? Akşam namazı ile birlikte mi başlayacak? Mevlid kandili günü ve gecesi hangi günler olacak? Gecesi önce mi geliyor? Yapılacak ibadetler nelerdir?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2020 yılındaki Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba günü akşam namazı ile birlikte başlayacaktır. Yani bu yıl Mevlid Kandili bugün 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecektir. Mevlid Kandili Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

MEVLİD KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

Mevlid kandili gecesi 28 Ekim Çarşamba'yı 29 Ekim Perşembe'ye bağlayan gecedir. Yani bugün 28 Ekim Çarşamba günü akşam namazının okunmasıyla birlikte Mevlid gecesine girmiş olacağız. Yani Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid kandili gecesi olmaktadır.

MEVLİD KANDİLİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Mevlid kandili günü ise 29 Ekim Perşembe günüdür. Dinimizde geceler önce geldiği için 28 Ekim Çarşamba akşam namazıyla birlikte Mevlid kandili girer. Fakat dinimizde gün sonradan geldiğinden dolayı 29 Ekim sabah namazından sonra Mevlid kandilinin günü olmuş oluyor. Yani Rebiülevvel ayının 12. günü olmuş oluyor.

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid kandili gecesi ve gündüzü ne zamana denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ GÜNÜ HER YIL DEĞİŞİYOR MU?

Aslında Mevlid kandili Hicri takvime göre sabittir. Yani Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid kandilidir. Fakat miladi takvime göre Mevlid kandili günleri her yıl değişmektedir.Yani daha çok Miladi takvimi kullandığımız için günlerde değişiklik olabiliyor. Her sene ortalama 10 gün oynama olmaktadır. Bu bakımdan bugün Mevlid kandili 28 Ekim'e denk geldiği gibi ilerleyen senelerde Eylül, Ağustos aylarına denk gelebilir.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA MEVLİD KANDİLİ CAMİLERDE KUTLANACAK MI?

Bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

MEVLİD KANDİLİNDE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI NEREDE OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Mevlid Kandili Özel Programı"için beraberindeki heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Diyanet İşleri Başkanlığınca Mevlid Kandili dolayısıyla Lefkoşa Hala Sultan Camii'nde düzenlenecek "Mevlid Kandili Özel Programı"na katılacak olan Başkan Erbaş, programda bir konuşma yapacak.

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