Mevlid kandili ne zaman? 2021 Mevlid Kandili tarihi ne zaman? 2021 dini gün ve geceler

Mevlid kandili ne zaman? Mübarek 3 ayların başlamasıyla müslüman alemi kandil günlerini araştırmaya başladı. Kandil tarihleri ve 2021 dini günler hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Dinizimizdeki 5 kandilin 4'ü üç ayların içerisinde yer alıyor. Peki en yakın kandil ne zaman? Kandile kaç gün kaldı? Bugün kandil mi?

Üç ayların başlaması ve Regaip Kandili'nin idrak edilmesi ile şimdi de Mevlid Kandili merak konusu oldu. Mevlid Kandili için tarih araştırmaları yoğunlaştı. Rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız Mevlid Kandili, bu yıl da milyonlarca Müslüman tarafından ibadet ve dualarla idrak edilecek. İşte, 2021 Mevlid Kandili'nin idrak edileceği tarih...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 18 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edildi.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 10 Mart'ta ve ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin 27 Mart'ta idrak edilmesinin ardından, on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 13 Nisan'da başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 8 Mayıs'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 17 Ekim 2021 tarihinde Mevlid Kandili idrak edilecek.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.