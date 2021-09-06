Mevlid Kandili ne zaman 2021? Diyanet 2021 Mevlid Kandili tarihi ne?
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Mevlid Kandili ne zaman 2021? Diyanet 2021 Mevlid Kandili tarihi ne?

Mevlid Kandili ne zaman 2021? Diyanet 2021 Mevlid Kandili tarihi ne?
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Diyanet, dini günler takvimi 2021 Mevlid Kandili ile ilgili detayları gösterdi. Yılın son dini günü olan Mevlid Kandili'nin tamamlanmasının ardından yeni yılın dini günleri beklenecek. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili ne zaman 2021? Diyanet 2021 Mevlid Kandili tarihi ne?

İslam dininde çok büyük öneme sahip olan üç ayların ikincisi olan Şaban ayı başladığından beri en çok merak edilen şeylerin başında kandil tarihleri geliyor. İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinen Mevlid Kandili araştırılıyor. Peki, Mevlid kandili ne zaman? Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili ne zaman 2021? Diyanet 2021 Mevlid Kandili tarihi ne? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

Bu yıl Mevlid Kandili tarihi 17 Ekim 2021 Pazar gününe denk gelecek. Rebiülevvel ayının 11. gecesi olacak olan kandilde dualar edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Diyanet'in kandille ilgili verdiği bilgiler şöyle: Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Mevlid Kandili ne zaman 2021? Diyanet 2021 Mevlid Kandili tarihi ne? - Haberler
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