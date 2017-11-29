Mevlid Kandili mesajları - Resimli Kandil mesajları (2017)

Dünya genelinde milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Mevlid Kandili bugün yapılan ibadetlerle ihya edilecek. Kandil gününde dualar edilecek, namazlar kılınacak ve Allah'a verdiği nimetlerden ve imkanlardan ötürü şükredilecek. Vatandaşlar ise birbirinin Mevlid Kandili'ni tebrik etmek için birbirlerine Kandil mesajları gönderiyor. İşte en güzel Mevlid Kandili mesajları ve resimli Kandil mesajları...

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandili'nde vatandaşlar birbirine mesajlar göndererek bu mübarek günü tebrik eder ve iyilik diler. İşte en güzel Mevlid Kandili mesajları...

- Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

- Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, beraberce kutlamak için. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

- Ey yüce Peygamber! Senin hürmetine yaratıldı tüm alemler... Mevlid Kandiliniz mübarek olsun, Allah dualarınızı kabul etsin.

- Bugün günlerin en güzeli. Bugün en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

- Alemlere rahmet olan Peygamber efendimizin doğumunun sembolü Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

- Allah'ın rahmeti bereketi sizinle olsun gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzünüz aydın, dualarınız kabul olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

- Allah hepimize Efendimiz'in(sav) şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

- Tarihte bugün: Güneş'in Mekke'den doğduğu saptandı. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun....



- Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle... Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

- Mübarek günler vardır, beraberce kutlamak için. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.



- "Es -Selamun Aleykum; Nuruyla alemimizi şereflendiren Efendimiz'in (s.a.s) Şefaatine nail olmanızı dilerim. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun...

- Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

- Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kandiliniz mübarek olsun.

- Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

- ALLAH"ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!



- Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.



- Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.