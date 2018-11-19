Mevlid Kandili - Mardin/adıyaman/şırnak/

MARDİN

Fuat Yağcı Camii'den detaylar

Vatandaşların namaz kılması ve dua etmesi

Vatandaşlara kandil simidi ve aşure ikram edilmesi

ADIYAMAN

Ulu Cami'dekandil programından görüntüler

Namaz kılan, dua eden vatandaşlar

ŞIRNAK

Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde kandil programından görüntüler

Vatandaşların camide dua etmesi

SİİRT

Namaz kılan cemaat

İlahi okuyan çocuklar

Mevlit Kandili coşkusu

Adıyaman

Adıyaman'da kandil dolayısıyla Ulu Cami'de program düzenlendi.

Akşam saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyip dua etti.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından kılınan yatsı namazının ardından vatandaşlar dua etti.

Namaz sonrası caminin avlusunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Şırnak

Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarının saldırıları sonucu kullanılamaz hale getirilen, ardından yürütülen çalışmaların ardından yeniden ibadete açılan Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde program düzenlendi.

Yatsı namazı öncesi İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik, kandil gecelerinin önemine işaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifinin 1447. yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Özçelik, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı kandil günlerinde yapılan ibadetlerin makbul olduğunu söyledi.

Cami çıkışında cemaate mevlit şekeri dağıtıldı.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Ulu Cami, Fuat Yağcı ve Şakir Nuhoğlu camilerinde program düzenlendi.

Fuat Yağcı Camisi'nde yatsı namazına müteakip tilavet ile başlayan programda din görevlileri Mevlit Kandili ve önemi konusunda vaaz verdi.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in de katıldığı programın ardından görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara kandil simidi ve aşure dağıttı.

Siirt

Siirt'te vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan kandil dolayısıyla camileri doldurdu.

Kentte Ensar, Ulu, Ebul Vefa, Abdulhakim Sancak Çarşı ve Yeni Mahalle camilerinde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara katılan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftülüğü görevlilerince mevlit ile Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler okundu.katıldığı program sonrası vatandaşlara simit dağıtıldı.