Mevlid Kandili gecesinde yapılacak zikirler nelerdir? Mevlid kandili okunacak dualar ve çekilecek zikirler!
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Mevlid Kandili gecesinde yapılacak zikirler nelerdir? Mevlid kandili okunacak dualar ve çekilecek zikirler!

28.10.2020 16:36 | Son Güncelleme: 28.10.2020 16:39
Mevlid Kandili gecesinde yapılacak zikirler nelerdir? Mevlid kandili okunacak dualar ve çekilecek zikirler!

Bugün mübarek Mevlid kandilidir. Akşam namazı ile birlikte Mevlid kandili gecesine girmiş olacağız. Herkesin Mevlid kandili mübarek olsun! Peki Mevlid kandilinde ne okunur, okunacak sureler, dualar ve zikirler nelerdir? Mevlid kandili yapılacaklar nelerdir?

Herkesin kandili mübarek olsun! Her kandil gecesinde olduğu gibi mübarek Mevlid kandili gecesinde de okunacak ve yapılacak zikirler mevcuttur. Peki Mevlid Kandili zikirleri nelerdir? Mevlid kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir? Tüm detaylar sizlerle.

MEVLİD KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili gecesi bugün 28 Ekim Çarşamba günü akşam namazı ile başlamaktadır. Akşam namazından 29 Ekim Perşembe sabah namazı imsak vaktine kadar Mevlid kandili gecesi olmaktadır. Yani Mevlid Kandili gecesi bugün akşam namazı ile birlikte başlamış olacaktır. Şimdiden yapacağınız ibadetleri ve duaları Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin.

Mevlid Kandili gecesinde yapılacak zikirler nelerdir? Mevlid kandili okunacak dualar ve çekilecek zikirler!

MEVLİD KANDİLİ GECESİ YAPILACAK ZİKİRLER

Mevlid Kandili gecesi yapılacak zikirler aşağıdaki gibidir:

100 KERE : 'Estağfirullah'

100 KERE : 'Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed'

100 KERE : 'Lâ İlâhe İllallah'

100 KERE : 'Allah-u Ekber'

100 KERE : 'Subhanallah'

100 KERE : 'Subhanallahi ve bi hamdihi'

100 KERE : 'Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm'

100 KERE : 'Sübhânallahi velhamdülillâli ve lâ ilâhe illallahü vallâhü ekber'

100 KERE : 'İlhas Suresi' ('Gulhüvallahüehad' ile başlıyor.)

1 KERE : 'Yasin- Şerif' suresi

1 KERE : 'Mülk (Tebareke)' Suresi

1 KERE : 'Nebe (Amme)' Suresi

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