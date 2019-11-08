Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

Mevlid Kandili dualarla idrak edildiKIRIKKALE - Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale'de de dualarla idrak edildi.

08.11.2019 20:31 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:34
Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

dualarla idrak edildi

- Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili, tüm yurtta olduğu gibi 'de de dualarla idrak edildi.

Kırıkkale'de Mevlid Kandili dolayısıyla başta Nur Camii olmak üzere ibadethaneleri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Nur Camii'ndeki Mevlid Kandili programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan Mevlid-i Şerif, cemaat tarafından dikkatle takip edildi. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından gecenin anlam ve önemini belirten vaaz verildi.

Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi havasını teneffüs etti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Mevlid Kandili dualarla idrak edildi
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