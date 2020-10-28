Mevlid Kandili

Sakarya Büykşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Büykşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüce, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu gecenin birlik, beraberlik ve kardeşliğin artmasına vesile olmasını temenni eden Yüce, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun, Yüce Rabb'im dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Güzel ahlakın, erdemin ve merhametin timsali Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği günün tüm İslam aleminin barışı ve huzuruna vesile olmasını diliyor, Rabbimden, bu mübarek gece vesilesiyle, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini niyaz ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı