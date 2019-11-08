Mevlid Kandili

08.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:28

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kalaycı mesajında Mevlit Kandili'nin tüm insanlığa ve İslam dünyasına barış, adalet ve hayırlar getirmesini temenni etti.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)' in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamalı ve ortaya koymuş olduğu eşsiz güzel ahlakı yaşamımız boyunca özümsememiz gerektiğini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bu önemli gecenin huzur ve mutluluğuyla ellerimizi semaya açarak barış için, insanlığın güzel yarınları için dua edelim, günahlarımız için af dileyelim. Tutum ve davranışlarımızı sevgili Peygamberimizin örnek ahlakına ve tavsiyelerine göre şekillendirelim. Bu vesile ile başta Karamanlı hemşehrilerimin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, ülkemize ve İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA