TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğumunun alemlere rahmet, tüm insanlığa huzur ve saadet getirdiğini belirtti.

Peygamber Efendimizin doğumuyla Mekke'nin ufkunda parlayan Nübüvvet nuru ile kalplerin münevver olduğunu ve O'nun gelişiyle yitirilen insani duyguların yeniden kazanıldığını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"O, tüm insanlık için barış elçisi, tüm canlılara karşı rahmet ve şefkat Peygamberidir. O, Allah'ın insanlık aleminde yarattığı en müstesna şahsiyettir. Binlerce yıllık geçmişe uzanan insanlık tarihi boyunca gelen rehberler, peygamberler silsilesinin sonuncusu, barış dini İslam'ı müjdeleyen Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed olmuştur. O, insanların en hayırlısı idi, herkesin güvendiği Muhammed-ül Emin'di. Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsaliydi. Güzel ahlakıyla, engin hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, mütevazılığıyla bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyetti. Onun yaşayışı, onun hadis-i şerifleri, onun sünneti sayesinde insanlığın önünde aydınlık bir devir başlamıştır."

Balta, Peygamber Efendimizin insanlara bıraktığı en önemli mirasın Kur'an-ı Kerim ve sünnetlerinin olduğunu belirterek, "Bu iki miras hem dünyamızı hem ahiretimizi aydınlatacak kutlu iki rehberdir. Bu bakımdan Mevlid Kandili, Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid-i Nebİ'nin kardeşliğimizin güçlenmesine ve insanlığın huzuruna vesile olması dileğiyle, milletimizin ve İslam aleminin Mevlid gecesini ve Mevlid-i Nebi Haftasını tebrik ediyor, Rabbimizden bizleri kulluk ve iyilik üzere daim kılmasını niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.