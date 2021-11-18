Mevlid-i Şerif Okumaları Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin öncülüğünde gerçekleşen Mevlid-i Şerif Okumaları vatandaşlarla buluşacak.

Etkinlik Türü: Sohbet

Etkinlik Tarihi: 24 Kasım 2021, Çarşamba

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 19: 00

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