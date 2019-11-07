Mevlid-i Nebi Haftası'na doğru

07.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:02

Kırklareli'nde Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerle kutlanacak.

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Sungurbey Eğitim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Mevlid-i Nebi Haftası'nı etkili bir şekilde kutlayacaklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen "Peygamberimiz ve aile" teması ile konferans, eğitim, yarışma, yardım faaliyetleri ve aile buluşmaları düzenleneceğini ifade eden Demirtaş, bu tür etkinlikler ile insanlık için önem arz eden konuları gündeme alarak toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyet oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Allah'ın en güzel nimetinin aile olarak görülmesi gerektiğini anlatan Demirtaş, ailenin insanoğluna huzur, sükunet veren, çocuklar ve temiz rızıklarla güzelleşen kutsal bir birliktelik olduğunu bildirdi.

Ailenin bireyleri olumsuzluklara, tehlikelere karşı koruyan sağlam ve güvenli bir liman olduğunu vurgulayan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Aile toplumun en küçük fakat en önemli yapı taşıdır. Hayatın bütün aşamalarına etki eden bir başlangıç noktasıdır. Küreselleşen dünyada aileyi hedef alan ve aile içinde yaşananlar hepimizi etkilemekte, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir. Kitle iletişim araçlarının gelişimi değer ve sınır tanımaksızın aile mahremiyetini, aile bireylerinin haklarını ve ailenin saygınlığını zedeleyebilmektedir. Sadakatsizlik, vefasızlık, tahammülsüzlük, bilinçsizlik ve şiddet gibi sebeplerle ailelerimiz ciddi anlamda zarar görmektedir. Dolayısıyla ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması için çözüm üretmek hepimizin sorumluluğudur. Dolayısıyla hafta kapsamında "Peygamberimiz ve aile" temasını işleyerek, aile bağlarının güçlenmesine vesile olmak istiyoruz. Mevlid-i Nebi Haftası'nın kutlu olmasını diliyorum."

Toplantıya, Din Hizmetleri ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Abdullah Mangır, İl Vaizi Nuh Yılmaz, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu İl Vaizi Mukaddes Güney da katıldı.

Kaynak: AA