Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Töreni

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnanıyorum ki biz bu çağın gençlerine Hz. Peygamber gibi yaklaşabilirsek elbette bize ilgi göstereceklerdir. Eğer bugün gençliğin heyecanıyla İslam'ın hakikatleri buluşursa dünya güzelleşecektir. İşte bu gayeye matuf olarak, Mevlid-i Nebi haftasında Peygamberimiz ve gençlik konusunu etraflıca ele alacağız." dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle başladı.

Erbaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in dünyaya gelişiyle, cehaletin, zulmün hakim olduğu, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir toplumun; ilmin, adaletin, şefkatin aydınlığında asr-ı saadete dönüştüğünü söyledi.

Hz. Muhammed'in dünyaya gelişiyle bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafının ve inkılabının yaşandığını belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Mevlid-i Nebi'yi anmak, aynı zamanda, savaşlar, yoksulluk ve ümitsizlik gibi devasa sorunların kuşattığı yeryüzünü yeniden adalet, merhamet ve muhabbetle tanıştırmanın yolunu ve yöntemini anlamaktır.

Rabbimiz onu bizlere, 'hakkımızda şahitlik edecek' ve 'doğru yol üzere gönderilmiş bir elçi', 'müjdeleyici ve uyarıcı' olarak tanıtmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e göre, Peygamber Efendimiz, 'Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için en güzel örnektir.' Onun sünneti, Kur'an'ın hayata dönüşmüş şeklidir. Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci temel kaynağıdır. Dolayısıyla Peygamberimizin sünnetini göz ardı ederek İslam'ın anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir."

Diyanet İşleri Başkanlığının, mübarek gün ve gecelerin, toplum ve insanlık için önem arz eden konuları etraflıca ele almaya vesile kıldığını kaydeden Prof. Dr. Erbaş, "Bu bağlamda 2018 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Peygamberimiz ve Gençlik' konusunu ana tema olarak belirledik.

Biliyoruz ki gençlik bir milletin geleceği, en büyük imkanı ve zenginliğidir. Gençlerini ihmal edenler geleceklerini imha etmiş olurlar.

Bu bilinçle Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlik hizmetlerine özel bir önem veriyoruz.

Camilerimizde Diyanet Gençlik Merkezleri kuruyoruz. 81 il ve 922 ilçede toplamda kadın-erkek Gençlik Koordinatörü olarak görevlendirilen 2006 hocamız başta olmak üzere bütün görevlilerimizle, okullarda, yurtlarda, seminerler, yarışmalar vb etkinliklerle gençlerimize buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu çağın gençlerine Hz. Peygamber gibi yaklaşabilirsek elbette bize ilgi göstereceklerdir"

Diyanet İşleri Başkanlığının gençlerle ilgili konularda çalışmalarının devam ettiğini belirten Erbaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği içinde Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda görevlendirilen 253 kadın 297 erkek, toplamda 569 manevi danışman hocanın gençlere hizmet ve rehberlik ettiğini belirtti.

Yaz Gençlik Kampları etkinliklerinde hocaların gençlerle buluştuğunu dile getiren Erbaş, "Müftülerimizin ve bütün hocalarımızın gayretleriyle açtığımız 1.000 civarında öğrenci evi ve Türkiye Diyanet Vakfımız bünyesindeki 32 öğrenci yurdu ile sayımızı her yıl artırmaya çalışıyoruz. 'Gençliğe Değer Projesi' ile '10 gencimiz 10 hocamıza emanet' sloganıyla gençlerimize hizmet seferberliği başlatıyoruz.

İl buluşmalarımızda gençlerimize mutlaka zaman ayırıyoruz, başta üniversitelerimiz olmak üzere okullarda gençlerimizle buluşmalar gerçekleştiriyoruz." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Erbaş, gençlere yönelik çalışmalara yoğunlaşacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dini istismar eden terör örgütleriyle mücadele kapsamında özellikle gençlerimize yönelik bilinçlendirme çalışmalarımız ve zararlı alışkanlıklarla mücadele alanında manevi rehberlik çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu vesileyle bütün gençlerimizi, gençlik merkezlerimize, aile ve dini rehberlik bürolarımıza, KYK'larda oluşturduğumuz manevi rehberliklerimize, müftülüklerimize davet ediyorum. Başkanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında bütün kapılarımız gençlerimize her zaman açıktır. Bütün görevlilerimiz, hocalarımız sizlerle tanışmaktan onur duyacaklardır. İnanıyorum ki biz bu çağın gençlerine Hz. Peygamber gibi yaklaşabilirsek elbette bize ilgi göstereceklerdir.

Eğer bugün gençliğin heyecanıyla İslam'ın hakikatleri buluşursa dünya güzelleşecektir.

İşte bu gayeye matuf olarak, Mevlid-i Nebi haftasında Peygamberimiz ve gençlik konusunu etraflıca ele alacağız.

Bütün camilerimizde yoğun programlar icra edeceğiz."

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla yurtiçi ve yurtdışında çalışmaların da olacağını belirten Erbaş, 23-25 Kasım tarihlerinde İstanbul'da, "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu" gerçekleştireceklerini aktardı.

Erbaş, din hizmetlerine katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti.

Programda, Edirne Selimiye Camisi İmam Hatibi Alpcan Çelik, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirirken, Diyanet Tasavvuf Musikisi Korosu ilahiler seslendirdi.

Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hat tablosu hediye ederken, Erdoğan da salonda bulunanlara gül armağan etti.