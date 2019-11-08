Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı

Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı

Salondan görüntüler Konserden görüntüler Kur'an-ı Kerim Tilaveti Özel hazırlanan videonun gösterimi Dua yapılması İSTANBUL - Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlendi.

08.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:11
Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı

Salondan görüntüler

Konserden görüntüler

Kur'an-ı Kerim Tilaveti

Özel hazırlanan videonun gösterimi

Dua yapılması İSTANBUL - Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı, Gösteri Merkezinde düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı
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