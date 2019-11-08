Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı
Salondan görüntüler Konserden görüntüler Kur'an-ı Kerim Tilaveti Özel hazırlanan videonun gösterimi Dua yapılması İSTANBUL - Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlendi.
08.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:11
Salondan görüntüler
Konserden görüntüler
Kur'an-ı Kerim Tilaveti
Özel hazırlanan videonun gösterimi
Dua yapılması İSTANBUL - Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlendi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı