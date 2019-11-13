13.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:36

Ezine Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.

Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tevhit Ayengin'in konuşmacı olarak katıldığı "Hz. Peygamber ve Aile" temalı konferans verildi.



Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından konuşan İlçe Müftüsü Ali Üney, ailenin toplumun temel taşı olduğunu, aynı zamanda bireylerin yetiştiği ve kendini güvende hissettiği bir ortam olduğunu söyledi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Tevhit Ayengin ise ailenin önemi ve Hz. Peygamberin aile yaşantısından örnekler verilirken aynı zamanda ailedeki mahremiyetinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi.

Konferansa Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkanı Güray Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Irak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA