Mevlid-i Nebi Haftası
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Mevlid-i Nebi Haftası

Hacılar Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.

13.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:30
Mevlid-i Nebi Haftası

Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.

Hacılar Belediye Başkanı , Şehit Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının aile, gençlik ve hayata dair önemli eserleri olduğunu söyledi.

Müftü Vekili Yaşar Bolat ise Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yılki temasının aile olduğu kaydetti.

Programın sonunda düzenlenen hadis yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Kaynak: AA
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