09.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:06

Ilgın Müftülüğü "Mevlid Kandili Konferansı" düzenledi.

Mevlid kandili dolayısıyla Lala Mustafa Paşa Cami'nde akşam namazı sonrası Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Lala Mustafa Paşa Külliyesi Büyük Han'da düzenlenen "Mevlid Kandili Konferansı" saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İmam Hatip Bekir Kaya'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sürdü.

Kandillerin İslam dünyasında önemli bir yeri olduğuna değinen İlçe Müftüsü Abdurrahim Kocagöl "Kandiller, avuçların Allah'a açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı gecelerdir. Bu gece münasebetiyle efendimizi daha iyi tanımak amacıyla bir konferans düzenledik. Konferansımıza teşrif eden tüm halkımıza teşekkür ederim. Bu vesileyle de İslam aleminin kandilini en içten dileklerimle kutlarım." dedi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan, İlahiyatçı Mustafa Kayhan da, "Peygamberimiz ve aile" temalı bir sunum gerçekleştirdi.

Programa İlçe Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Elgün, İlçe Emniyet Müdürü Kemal Gürcan Atasoy, Tarım ve Orman Müdürü Veli Uğur, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçede Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.

Kaynak: AA