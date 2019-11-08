08.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:48

İnegöl Belediyesi tarafından, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla, "Askıda İyilik" uygulaması başlatıldı.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, konuyla ilişkin bilgilendirme toplantısında, Türkiye'nin yüzyıllardır süren bir ahilik geleneği olduğunu hatırlattı.

Ahilik geleneğinin temsilcileri olan esnaflara yönelik "Askıda İyilik" kampanyasını başlattıklarını belirten Kocaağa, şöyle konuştu:

"İnegöl'de bazı fırınlarda 'askıda ekmek' uygulaması yapılıyor. Biz, bunu sadece fırınlarda değil tüm alanlarda uygulamak istiyoruz. Örneğin markete giden bir vatandaş, kendine bir paket makarna aldığında bir pakette askıya alabilmeli. Kahvehanede bir çay içenin bir çay da askıya bırakması, lokantada bir çorba içenin askıya da bir çorba bırakması, kırtasiyeden bir defter alanın askıya da bir defter, kalem bırakması gibi. Buraya bugün tüm esnaf odalarımızı davet ettik.

Kampanyaya katılmak isteyen esnafların, İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi'nden "Askıda İyilik" kampanyasını temsil eden etiketleri ücretsiz olarak alıp iş yerlerine asabilecekleri belirtildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kampanya kapsamında bir pastanenin askısına 50 simit bıraktı.

Kaynak: AA