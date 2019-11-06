06.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:56

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla 8-15 Kasım arasında çeşitli etkinlikler düzenleneceği bildirildi.

Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, müftülük binasında düzenlediği basın toplantısında, Hz. Muhammed'in örnek bir insan olduğunu belirtti.

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla 8-15 Kasım arasında çeşitli etkinlikler düzenleneceği bildiren Öztel, şunları kaydetti:

"Hazreti Peygamberimizin doğum gününe denk gelen bir hafta. Tabii ki Cenabıhak, insanlık aleminin önüne örnek, modern insanlar koymuştur. Bunların peygamberlerdir. Netice itibariyle onları Cenabıhak özel eğitmiştir. Çok özel terbiye etmiştir, çok özel yetiştirmiştir, ahlaklandırmıştır. Peygamberimiz, 'Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.' diyor. Peygamberimiz örnek bir Müslüman'dır, örnek bir babadır, örnek bir dededir, örnek bir komşudur, örnek bir akrabadır, hatta hayvanlara nasıl davranılması gerektiğini, merhametle nasıl davranıldığını bize öğretmiştir. Bu senenin Mevlid-i Nebi Haftası'nda işleyeceğimiz konu Peygamberimiz ve aile olacak."

Öztel, etkinliklere, vatandaşları beklediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA