Mevlid-i Nebi Haftası

Gaziantep İl Müftülüğü, Mevlit Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu panel düzenledi.

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, müftülük binasında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'i kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını belirterek, ellerinden geldikçe tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, her yıl Hazreti Muhammed'in bir yönünü, ahlakını tema olarak seçtiğini anımsatarak, bu yıl da "Peygamber ve Gençlik" konusunun işlenmeye çalışıldığını belirtti.

Gençliğin hazine anlamına geldiğini aktaran Çelik, Hazreti Muhammed'in gençlerle iletişimine değinerek panel boyunca gençlerle olan iletişimini anlatacaklarını kaydetti.

Çelik, programa gösterilen ilgide duyduğu memnuniyeti dile getirerek, amaçlarına ulaştıklarını belirtti.

Gaziantep Valisi Uğur Aladağ ise, Hazreti Muhammed'in insanlık için bir güneş olduğunu vurgulayarak, 30 yıldır Mevlit Haftası'nın kutlandığını anımsattı.

Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği sempozyumlar, konferanslarla, panellerle Hazreti Muhammed'i anlatmaya gayret ettiklerini belirterek, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle Hazreti Muhammed'in örnek ahlakının anlatılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Rıfat Oral, Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Soykök ve Denizli Müftü Ahmet Hulisi Efendi Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Acar'ın paneliyle devam etti.