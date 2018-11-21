Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Selahaddin Çelebi, "Hayatın en önemli dönemi olan gençlik dönemini insanlığın en önemlilerine bakarak yorumlamak ve onlardan alacağınız enerjiyi hayatınıza aktarmak çok önemlidir." dedi.

Mevlid-i Nebi haftası kutlamaları kapsamında Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferansta konuşan Çelebi, genç kelimesinin manasının hazine anlamına geldiğini belirtti.

Hazine olan kelimenin bugün acemi, toy, hayat tecrübesi olmayan bir kişi olarak yorumlandığına dikkati çeken Çelebi, "Genç kardeşlerimizden bu kelimenin içini boşalttığımız için özür dilememiz gerekir. Hayatın en önemli dönemi olan gençlik dönemini insanlığın en önemlilerine bakarak yorumlamak ve onlardan alacağınız enerjiyi hayatınıza aktarmak çok önemlidir." diye konuştu.

Hazreti Peygamberin hadislerine ve peygamberler tarihine bakıldığında gencecik İbrahim'in, Yusuf'un ve İsa'nın mücadelesinin, bir hazinenin, donanımlı insanın mücadelesi olarak insanlık tarihinin kayıtlarına geçtiğini belirten Çelebi şunları kaydetti:

"Peygamberimiz de aynı şekilde kendisine peygamberlik görevi verilmeden önce verildikten sonra gençlerle birlikte hareket etmiş. İslam davasını gençlerle birlikte hedefe ulaştırmıştır. Hiçbir dava, ideoloji, ufuk ve vizyon yoktur ki gençleri ıskalayarak, bertaraf ederek hedefine ulaşsın. Bugünün dünyasında, hem ülkemize hem de dünya geneline baktığımızda üç kategoriye ayırabileceğimiz bir yapı ile karşı karşıyayız. Bütün kurum ve kuralları ile zihin ve gönül dünyası ile İslamı kabul eden gençlerimiz var. İçinde çatışma yaşayan genç kardeşlerimiz var. Tamamen kendini dine inanca kapatmış gençlerimiz de var. Biz bir şekilde yolunu bulmalı, gençlere ulaşabilecek bir din adamı dilimi, bir ağabey dilimi, bir arkadaş dilimi, bir aile dilimi geliştirmemiz gerekiyor."

Konferansa, Biga Kaymakamı Mustafa Can, İlçe Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.