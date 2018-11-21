Mevlid-i Nebi Haftası
Gaziantep'in Araban ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Gençlik'" konulu konferans düzenlendi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Gençlik'" konulu konferans düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından Araban Kaymakamlığı
Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle
başladı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan günün önemini anlatan sinevizyon gösterisi izlendi.
Programa, Araban
Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban Cumhuriyet
Savcıları Sefer Açıkyürek ile Ramazan Demiraslan, Araban İlçe Emniyet Amiri
Vekili Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, AK Parti Araban
İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve daire amirleri katıldı.