Bayburt'ta, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Gençlik" konferansı düzenlendi.

İl Müftülüğünce Şair Zihni Kültür Merkezi'nde organize edilen konferansa, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Vali Pehlivan, Hazreti Muhammed'i anmanın en iyi yolunun onu ve rehberlik ettiği mesajları iyi anlamak olduğunu söyledi.

Gençlerin Hazreti Muhammed'in güzel ahlakıyla yetişmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Pehlivan, "Çünkü bugünü omuzlayan dünün gençliğidir, yarını omuzlayacak olanda bugünün gençliğidir. Eğer biz bugünün çocuklarını, gençlerini en iyi şekilde ahlaklı, bilgili bir şekilde yetiştirebilirsek gelecek kaygımız Allah'ın izniyle olmaz." dedi.

Programa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Hazreti Peygamberin doğum yıl dönümü kutlamasını, çeşitli etkinliklerle anlatmayı planladıklarını ifade etti.

Dinç, tarih boyunca insanlığı kaos ve buhrana sürüklemek isteyen, bundan nemalanan şer ve çıkar odaklarının olduğunu hatırlatarak, "Bu odaklar her zaman gençliği istismar etmişlerdir. O zaman bizim en değerli hazinemiz gençlik." diye konuştu.

Dinç, bundan hareketle Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerini 'Peygamberimiz ve Gençlik" konulu bir tema ile işlediğini kaydetti.