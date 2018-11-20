Muş İl Müftülüğünce, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Hz. Peygamber ve Gençlik" programı düzenlendi.

Muş Öğretmenevi Konferans Salonunda Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda konuşan Muş Valisi Doç.Dr. İlker Gündüzöz, gençliğin en büyük sermaye olduğunu belirterek, ülke nüfusunun önemli bir bölümünün genç nüfustan oluştuğunu söyledi.

Bugün Avrupa ülkelerinde genç nüfusun son derece az olduğunu kaydeden Vali Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Gençlik bizim için büyük bir nimet. Bu nimet aynı zamanda bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Çünkü iyi eğitilmiş, donanımı yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı, geleceğine geçmişinden aldığı güçle emin bakan gençliğe ihtiyacımız var. İlk emri, 'oku' olan bir dinin mensuplarıyız. Dolayısıyla donanımı yüksek, kendi milli ve manevi değerlerini bilen, asrın gerekleriyle bilgi donanımı yüklenmiş bir gençliğe ihtiyacımız var. Bugün insanlık rol model ve örnek insan olarak peygamberimizi ve onun davranışları seçmiş olsaydı, Filistin'de binlerce çocuk yetim öksüz kalmazdı ya da Suriye'den 3,5 milyon insan evlerinden koparılarak ülkemizde misafir olmazdı."

İl Müftüsü Alettin Bozkurt da bir konuşma yaptı.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Özarslan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.