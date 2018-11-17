İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname ile görevlendirme yapılan Mardin'in Nusaybin ilçe belediyesince Hazreti Muhammed'in doğumunun kutlandığı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans ve ilahi konseri düzenlendi.

Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açış konuşmasını yapan Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Nurettin Şimşek, Hz Muhammed'in hayatının anlaşılarak okunması gerektiğini söyledi.

Açış konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş, "Hz. Muhammed'in Hayatı ve Kişiliği" konulu konferans verdi.

Konferans sonunda ilahi sanatçıları Abdurrahman Önül ve Recep Aslan ilahiler seslendirdi.