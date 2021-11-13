Mevlevihane'de, Mesnevi Sohbetleri Gerçekleştirildi

MANİSA (Habermetre) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından Manisa Mevlevihane'sinde Mesnevi Sohbetleri ve Tasavvuf Müziği Dinletisi programı gerçekleştirildi. Programa Besot A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Köroğlu da katıldı.

Manisa Mevlevihane'sinde düzenlenen Mesnevi Sohbetleri ve Tasavvuf Müziği Dinletisi programına Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Besot A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Köroğlu, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Haşim Bilir ve konuklar katıldı. Programa konuşmacı olarak katılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, mesnevi beyitleri üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Yıldırım'ın ardından Manisa CBÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü tarafından tasavvuf musikisi konseri verildi. Musiki dinletisinin ardından dualar edilerek, Mesnevi Sohbetleri programı sona erdi.

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