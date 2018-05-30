Mevlana Tüneli'nin Çevresindeki Evler Kamulaştırıldı

Sivas'ın şehir içi ilk tüneli olma özelliğini taşıyan Mevlana Tüneli'nde çalışmalar son aşamaya gelirken tünelin bağlantı yolunu sağlayacak alandaki kamulaştırılan evler de tamamen yıkıldı.

Kuzey ulaşım aksında tıkalı olan noktaların da açılmasıyla birlikte şehir trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan Mevlana Tüneli, belediye bünyesinde şimdiye kadar yapılan tek kalemdeki en büyük proje olma özelliği taşıyor.

Tünelin Aydoğan tarafındaki girişini Menderes Caddesi'ne bağlayacak olan güzergahta yer alan yapılar, Sivas Belediyesi tarafından kamulaştırılarak yıkım işlemine başlanıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü yıkım çalışmaları neticesinde yolun geçeceği alanda bulunan 20 bina tamamen ortadan kaldırıldı.

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunun da kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. - SİVAS