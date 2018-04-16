Mevlana Tüneli'nde Sona Doğru

Sivas'ta yapımı süren Mevlana Tüneli'nde sona yaklaşıldığı bildirildi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin ulaşım sıkıntısını gidermek için hayata geçirilirken kuzey-güney bağlantısını kent meydanına girmeden sağlayacak Mevlana Tüneli'nde sona yaklaşıldı.

İlk tüpte delme işlemlerinin tamamlandığı projede ikinci tüpte ise ışığın görünmesine yaklaşık 50 metre kaldı. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Delme işlemi tamamlanan ilk tüpte yüzey kaplama ve su izolasyon çalışmaları sürerken çelik duvarlarla tünel destekleniyor. Zeminin betonla kaplandığı tünelde, 24 saat esasına göre çalışılıyor.