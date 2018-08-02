Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Mevlana Tüneli'nde asfalt çalışmaları başladı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın şehir içi ilk tüneli olma özelliğini taşıyan Mevlana Tüneli'nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Sami Aydın ve AK Parti Milletvekili Semiha Ekinci, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ekici, yapılan projenin şehre çok uzun yıllar hizmet vereceğini belirterek, "İlerleyen dönemlerde de takdir edilecek bir proje olacak. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yakışır hizmetler yapıyor. Allah yolunu, bahtını açık etsin. Tünelin halkımız için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.



AK Parti Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu da, tünelin Sivas'a kazandırılan çok büyük bir hizmet olduğunu söyledi.