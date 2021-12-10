Mevlana, "Tennurelerin Rüzgarında" adlı sergiyle dostlarına anlatılıyor - Haberler
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Mevlana, "Tennurelerin Rüzgarında" adlı sergiyle dostlarına anlatılıyor

Mevlana,
AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya'da Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Uluslararası Mevlana Vakfı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tennurelerin Rüzgarında" isimli fotoğraf sergisi, fotoğrafseverlerin beğenisine sunuldu.

KONYA (AA) - Konya'da Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Uluslararası Mevlana Vakfı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tennurelerin Rüzgarında" isimli fotoğraf sergisi, fotoğrafseverlerin beğenisine sunuldu.

İl Halk Kütüphanesi'nde Neslihan Yavuzer Behmuaras'ın ve Selman Behmuaras'ın fotoğraflarının yer aldığı sergide, sema ayin-i şerif ve Mevlana Müzesi'nden çekilen toplam 17 fotoğraf sanatseverleri bekliyor.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayat felsefesine ışık tutan sergide, sanatseverler için Mevlana'nın sözlerini yazarak asabilecekleri bir alan da oluşturuldu.

Neslihan ve Selman Behmuaras'ın, Mevlana'nın Hakk'a yürüdüğü gece anısına Konya ve İstanbul'da düzenlenen Şeb-i Arus törenlerini 2009 yılından bu yana fotoğrafladığı öğrenildi.

Fotoğraflar, 07-12 Aralık tarihlerinde İl Halk Kütüphanesi'nde sergilenmeye devam edecek.

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AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri

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