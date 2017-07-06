Mevlana Spor Merkezi Çalışmalarının %25i Tamamlandı

Bosch'un video tabanlı yangın algılama ürünü AVIOTEC, yangın koruma çözümleri alanında Avrupa'nın önemli ticaret fuarı ve kongresi olan FeuerTRUTZ bünyesinde düzenlenen ödül organizasyonunda, 'Teknolojik Yangın Koruması' kategorisinde birinci oldu.

Farklı kategorilerde ödüle değer bulunan ürünler, çevrimiçi bir anket ve profesyonel jüri değerlendirmesiyle belirlenirken, AVIOTEC beşinci kez ödül kürsüsünde yer aldı.

Kendini kanıtlamış Bosch kamera teknolojisi ve Bosch Akıllı Video Analizi (IVA) üzerine inşa edilen video tabanlı yangın algılama sistemi AVIOTEC IP starlight 8000 kamera, diğer çözümlerin hızlı algılamada yetersiz kaldığı kereste ve kâğıt fabrikaları, hangarlar veya yangın algılamanın zor olduğu çok geniş ortamlar için ideal güvenlik sunuyor.

AVIOTEC, gerçek yangınları yansıma, hareket ya da arka ışık gibi hatalı alarm kaynaklarından ayırt etmek için akıllı algoritmalar kullanıyor. Bu da neredeyse hiç yanlış alarm vermeden oldukça güvenilir algılama yapılmasına olanak sağlıyor. Gerçek yangınların veya refleks gibi karışıklıkların, hareketlerin, arka plan ışıklarının kesin ayrımını gerçekleştiriyor. Sonuç olarak, alev ve/veya dumanı doğrudan kaynak üzerinde tanımlayarak yaygın olarak kullanılan yangın detektörlerinden daha hızlı algılama performansı sunuyor.

Zorlu ortam koşullarına sahip uygulamalar için özellikle önerilen AVIOTEC, üretim tesislerinde oluşan tozlu ve nemli ortamlarda da en uygun çözümü sunuyor. Ayrıca, havaalanı ve depolar gibi yüksek tavanlara sahip geniş alanların yanı sıra kültürel yapılar ve alışveriş merkezleri gibi trafiği yoğun alanlar için de kapsamlı bir koruma sağlıyor.