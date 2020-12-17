Mevlana, 'Şeb-i Arus' klibiyle anıldı

Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Sivas Valiliği özel bir klip hazırladı.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıfı Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 747'nci yılında Sivas Valiliği tarafından hazırlanan 'Şeb-i Arus' klibiyle anıldı. Sivas tarihi Kent Meydanı'nda bulunan Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Gökmedrese, Atatürk Kongre Müzesi başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sema gösterisi yapıldı. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Gel ne olursan ol yine gel" çağrısıyla başlayan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

(Mustafa Koçyiğit/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı