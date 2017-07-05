Mevlana'nın Torunundan "İslamofobi"Ye Karşı Örnek Davranış

DENİZ AÇIK - Mevlana Celaleddin Rumi'nin 16 yaşındaki 21'inci kuşak torunu Ceylin Şener, ABD'de öğrenim gördüğü lisede, "İslamofobi"ye karşı kurduğu "Humans First-Önce İnsan" adlı kulüpte yaptığı çalışmalarla büyük dedesinin yolunda ilerliyor.



Ceylin Şener, geçen yıl öğrenim görmek için ABD'deki "The Hill School" adlı okula kayıt yaptırdı. Kayıt sırasında öğrenim göreceği okuldaki oda arkadaşı ve ailesi, Şener'in Müslüman olduğunu öğrenince tedirgin oldu.



Bu duruma üzülen ve hayal kırıklığına uğrayan Şener, Müslümanlara yönelik ön yargıyı yıkmak için büyük dedesi Mevlana'nın öğretilerinden yola çıkarak "Humans First-Önce İnsan" adlı öğrenci kulübünü kurdu.



Şener, insana saygı duyarak din, dil, ırk gibi özelliklere bakmadan herkese eşit davranmayı öne alan kulübe, oda arkadaşıyla Müslümanlara karşı önceden ön yargısı bulunan 8 kişi katıldı. Şener, Türkiye'ye döndüğünde de 13 arkadaşını kulübe dahil etti.



"Ön yargıyla yaklaşan oda arkadaşım şimdi kulübün üyesi"



Ceylin Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'deki The Hill School'da geçen yıldan bu yana eğitim gördüğünü söyledi.



ABD'ye öğrenim görmek için gittiğinde oda arkadaşı ve ailesinin sadece Türk ve Müslüman olduğu için ona zarar vereceği düşüncesine kapıldığını ifade eden Şener, şöyle konuştu:



"Kayıt formunda Müslüman olduğum yazıyor. Bunun üzerine ailesi de çok korkmuş ve kızlarını okula göndermek istemedikleri belirtmiş. Müslümanlara karşı böyle bir ön yargı dünyada yaygın. Bu ön yargıya karşı bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Bu gelişme üzerine 'Humans First-Önce İnsan' adıyla bir gençlik kulübü kurdum. Kulübün isminin 'Önce İnsan' olmasının nedeni, büyük dedem Mevlana'nın öncelikle insana saygı duymak, din, dil, ırk gibi özelliklere bakmadan herkese eşit davranmak gerektiği öğretisidir. Beni ön yargıyla karşılayan oda arkadaşım şu anda kulübün bir üyesi. Bu kulüp sayesinde çevremizde ön yargılı olanların bu düşüncelerini kırmaya başladık. Ön yargıları kırarak insanlar arasında ırk, din, dil farkı olmadan bağları güçlendirmeyi amaçlıyoruz. ABD'de de 'Rumi' olarak bilinen Mevlana'nın o kadar güzel sözleri ve fikirleri var ki dünyaya yayılmış ve evrensel olarak biliniyor."



"Herkese kapılarımız açık"



Gençler olarak sorumluluk alıp ön yargıları kırmaları gerektiğini dile getiren Şener, herkese kapılarının açık olduğunu, topluma faydalı olmamak isteyenlerin kendileriyle çalışabileceğini söyledi.



Şener, kulüpte çeşitli çalışmalar yaptıklarını, aldıkları drama, çalgı yapım, müzik gibi eğitimlerle topluma faydalı olmaya özen gösterdiklerini aktararak kapılarını açıp, kulüp üyelerine öğretim görevlilerince eğitim verilmesi imkanını sağlayan Anadolu Üniversitesine de teşekkür etti.



"Kendimize tutulan ışığı başkalarıyla paylaşacağız"



Kulübün üyelerinden Alize Yıldırım da arkadaşı Ceylin sayesinde öğrendiği kulübe dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kulüpteki amaçlarının toplumda farkındalık yaratmak olduğunu anlatan Yıldırım, "Bu amaç doğrultusunda pek çok eğitim aldık. Bu eğitimleri insanlara faydalı olmak için kullanacağız. Kendimize tutulan ışığı başkalarıyla paylaşacağız." dedi.



Tunay Ayken ise sosyal paylaşım sitesi "Facebook" hesabı aracılığıyla öğrendiği kulübe hemen katıldığına değinerek kulübün projeleriyle topluma faydalı olacaklarını söyledi.



Eylem Soypınar da kulüp üyeleri olarak istediklerini daha iyi ifade edebilmek için bilgiyle donatıldıklarını vurguladı.



Özge Vant ise kendini geliştirip, ön yargıları yıkmak için kulübe katıldığını kaydetti.