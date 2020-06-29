Mevlana'nın Hayatı Asıl adı Muhammet Celalettin olan Mevlana, Horasan kentinin Bel şehrin'de dünyaya gelmiştir.

Asıl adı Muhammet Celalettin olan Mevlana, Horasan kentinin Bel şehrin'de dünyaya gelmiştir. Moğol istilaları nedeniyle göç etmek durumunda kalan ailesi 3 Mayıs 1228 tarihinde Konya'ya yerleşir. Ardından iki yıl sonra babası vefat eder ve vasiyeti üzerine şuanki Mevlana Müzesi'ne defnedilir. "Ölümümden sonra yas tutmayın" diye vasiyette bulunan Mevlana, kısa bir süre sonra vefat eder. Mevlana'nın hayatını eşsiz bir sunumla daha yakından tanımak isteyenlere mutlaka Konya Panorama Müzesi'ni gezmelerini öneririz...

Kaynak: DailyMotion.com