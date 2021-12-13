Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Haberler
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Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Kültür Sanat

Konya'da, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde, Meali-yi Sema icra edildi.

KONYA (AA) - Konya'da, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde, Meali-yi Sema icra edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu İrfan, Tasavvuf ve Meydan Meşkleri bölümünün düzenlediği program, Postnişin M. Fatih Çıtlak'ın "Sema" ritüellerini ve anlamlarını anlatmasıyla başladı.

Anlatımın ardından Abdülbaki Nasır Dede'nin, Acembuselik Mevlevi Ayini Şerifi icra edildi.

Mevlevi Ayini Şerifi esnasında ayinin her bir selamının ve aşamalarının sembolik anlamları anlatılarak sema mukabelesi yapıldı.

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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