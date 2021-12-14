Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da etkinlik düzenlenecek - Haberler
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Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da etkinlik düzenlenecek

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da etkinlik düzenlenecek
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da etkinlik yapılacak.

KONYA (AA) - Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da etkinlik yapılacak.

Uluslararası Mevlevi Mevlevi Kültürünü Yaşatma (USMEV) Derneği Başkanı Hacer Aran, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın Konya'dan sonra Mevlevilik kültürünün ikinci ziyaret mekanı olduğunu belirtti.

17 Aralık'ın Hz. Mevlana'nın hakka yürüyüşünün 748. yılı olduğunu aktaran Aran, şunları kaydetti:

"Hz. Pir, 'beni öldüğüm zaman toprakta aramayın, beni Arif'lerin gönlünde arayın' diye söylemiştir. Hz.Mevlana, dolayısıyla kendini hiç bir zaman toprağa gömmemiştir. Bu kapsamda bizde Mevlana'nın hakka yürüyüşünü Şeb-i Arus ve bir buluşma olarak görüyoruz. Bu yıl ki belirlenen 'İrfan Vakti' temasını da anlamlı olduğunu düşünüyoruz."

Aran, Afyonkarahisar'daki vuslat etkinliklerinin her yıl yaptıklarına dikkat çekerek "Cuma namazı çıkışında Mevlevi Konağı'nda Mevlid-i Şerif okunacak. Ardından da Mesnevi Name Sohbeti yapılacak. Ayrıca, etkinliğimizde çeşitli ikramlarımız da olacak. Bu vuslat günü programımıza herkesi davet ediyoruz. Etkinliğimize ilgili her yıl artıyor. İnşallah, Afyonkarahisar'da önümüzdeki yıllarda da Mevlana'yı anma etkinliğimizi daha geniş katılımlarla yapmayı hedefliyoruz. Yine, bu konuda çeşitli kurumlardan da destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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