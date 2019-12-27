27.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:12

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne Huzurevi'nde düzenlenen törende, ney ve ilahi dinletisi ardından semazen ekibinin "Mevlevi Sema Gösterisi" sunuldu.

Selimiye Camisi Müezzini Hüseyin Özpınar da Kur'an-ı Kerim okudu.

Huzurevinin din görevlisi Abdülkadir Şimşek, yaptığı konuşmada, Mevlana'nın doğruyu, güzeli, iyiliği ve sevgiyi insanlığa anlattığını ifade etti.

Programa, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın, İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç ve huzurevi sakinleri katıldı.

Kaynak: AA