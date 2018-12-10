Bu yıl "Selam Vakti" temasıyla gerçekleştirilen Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin üçüncü gününde sema ayin-i şerifi icra edildi.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 745. yılında törenlerle anılıyor. Her yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen anma törenlerine yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi katılıyor.

Etkinlikler kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda açılan çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların tanıtım stantları da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Etkinliklerin üçüncü gününde Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda solistliğini Ahmet Özhan'ın yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, eserlerini dinleyicilerin beğenisine sundu.

Ömer Tuğrul İnançer'in Mesnevi sohbetinin ardından Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından sema ayin-i şerifi icra edildi. Etkinliğe, çok sayıda yerli ve yabancı turist ilgi gösterdi.

Öte yandan, etkinlikler kapsamında düzenlenen Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleriyle konferans, söyleşi ve şiir dinletileri, ziyaretçilere manevi duygular yaşatıyor.