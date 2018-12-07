Mevlana Ney'i Dinliyor Etkinliği

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde, her yıl Aralık ayında çeşitli etkinliklerle anılan büyük mutasavvıf ve din bilgini Mevlana Celaleddin-i Rumi'yle ilgili etkinlik düzenlendi.

Akademisyenler ile öğrencilerin katılımıyla Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen programda İlahiyat Fakültesi öğrencisi Asım Talha'nın sunduğu ney dinletisinden sonra Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Bülent Kaya "Mevlana Ney'i Dinliyor" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Kaya, Mevlana'nın hayat felsefesinden, hayatı, eserleri ve edebi kişiliğinden bahsederek Mevlana'nın sevgiliye, Hakk'a kavuşma gününü "Şeb-i Arus" şeklinde ifade ettiğini belirtti. Kaya, Mevlana'nın Divan-ı Kebir'indeki lirik şiirlerin Şems-i Tebrizi'nin Mevlana'yı terk edişinden sonra, Şems'e duyulan sevgi ve özlemle ortaya çıktığını da sözlerine ekledi. Mevlana'nın yaklaşık yirmi bin beyitten oluşan ve tüm dünyada tanınan, okunan eseri Mesnevi'den de söz eden Dr. Kaya, herkesin bu kıymetli eseri mutlaka okuması gerektiğini vurguladı. - KİLİS