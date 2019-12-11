Mevlana Müzesinin halıları yenilendi
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Mevlana Müzesinin halıları yenilendi

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Mevlana Müzesinin halıları, özel dokuma toplam 600 metrekarelik halılarla değiştirildi.

11.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:44
Mevlana Müzesinin halıları yenilendi

'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Mevlana Müzesinin halıları, özel dokuma toplam 600 metrekarelik halılarla değiştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müzenin Semahane kısmındaki, 1954 yılında dokutulan halıların günümüze kadar kullanıldığı belirtildi.

Diğer bölümlerdeki halıların ise zaman zaman yenileri ile değiştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müzede, Tilavet Odası, Huzur-u Pir, Semahane ve Mescit olmak üzere, toplam 600 metrekarelik bölümün halısı değiştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilen ödenekle dokunan halıların tasarımı için iç mimarlar uzun bir süre desen çalışması yaptı."

Kaynak: AA
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