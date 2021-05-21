MEVLANA MÜZESİ'NİN KUBBE-İ HADRA'SI 8'İNCİ KEZ YENİLENİYOR

KONYA'nın simgesi olan Mevlana Müzesi'ndeki Kubbe-i Hadra'ya tarihinde 8'inci kez yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında yeni çiniler monte edildi.

KONYA'nın simgesi olan Mevlana Müzesi'ndeki Kubbe-i Hadra'ya tarihinde 8'inci kez yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında yeni çiniler monte edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya aşıklarını, Mevlana aşıklarını ziyarete bekliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde restorasyon çalışmaları devam eden Mevlana Müzesi'nin yeşil kubbesi olan Kubbe-i Hadra'ya yeni çiniler yerleştirilmeye başlandı. Restorasyon çalışmalarında incelemelerde bulunan ve Kubbe-i Hadra'ya yeni çinileri yerleştirme programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sadece Konya'nın değil, Anadolu'nun manevi merkezlerinden olan Mevlana Müzesi'nde en kapsamlı restorasyonlardan birisinin gerçekleştiğini ifade etti.

MEVLANA MÜZESİ'NİN KUBBESİ TURKUAZ RENGİNE DÖNÜYOR

Daha önce türbenin içi ile ilgili restorasyon çalışması yürütüldüğünü, şimdi de Kubbe-i Hadra'nın çinilerinin değişimi ile ilgili çalışma yaptıklarını belirten Başkan Altay şöyle dedi:

"İlk çinileri yerine monte etmeye başladık. Böylece kubbenin asıl rengi olan turkuaz rengine geri dönmüş olacağız. Mevlana Meydanı'nda yaptığımız kentsel dönüşümle birlikte müzede yaptığımız restorasyonlar Mevlana hayranlarını Konya'da daha güzel ağırlamak için bir vesile. Bir yıldır pandemi nedeniyle Konya'yı ziyaret edemeyen herkesi Konya'ya, Mevlana'ya ziyarete bekliyoruz. Hz. Pir'in dediği gibi 'Aşık gönüller hep bir vahdet içindedir' Konya aşıklarını, Mevlana aşıklarını Hz. Mevlana'ya ziyarete bekliyoruz. Bu kapsamlı restorasyonda Kubbe-i Hadra'nın çinilerini yenilenmesi Konyalı hayırsever iş insanımız Ali Akkanat tarafından gerçekleştiriliyor. Tüm hemşehrilerimiz adına Ali Akkanat'a da teşekkür ediyorum"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı