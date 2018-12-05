Mevlana Müzesi Bu Yıl da Rekora Koşuyor - Konya

ENGİN ÖZEKİNCİ - Milyonların "gel" çağrısına koştuğu büyük Türk düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nin ziyaretçi sayısı, 11 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 23 arttı.

Bu artış ile müze, 11 ayda 2 milyon 613 bin ziyaretçi sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

Türkiye genelinde 2017 yılında 2 milyon 480 bin 433 rakamı ile en çok ziyaret edilen müze olan Mevlana Müzesi'ni bu yıl da başta Çinli, İranlı, Tayvanlı, Amerikalı ve Güney Koreli olmak üzere çok sayıda turist gezdi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Mevlana Müzesi'ni geçen yılın 11 ayında 2 milyon 119 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın aynı döneminde ise ziyaretçi sayısı yüzde 23 artarak, 2 milyon 613 bine ulaştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana Müzesi'nin 2016 ve 2017 yılında en çok ziyaret edilen müze olduğunu söyledi.

Müzeye ilginin her geçen yıl arttığına işaret eden Yarar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevlana Müzesi 2017'de 2 milyon 480 bin 433 kişiyle Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan müze olmuştu. Geçen yıl 11 ayda 2 milyon 119 bin ziyaretçi ağırladık. Şu an yüzde 23'lük bir artış söz konusu. Bu yıl 30 Kasım itibarıyla ziyaretçi sayımız şimdiden 2 milyon 613 bine ulaştı. Böylece geçen yılın rakamlarını şimdiden egale ettik. İnşallah Şebiarus törenleriyle birlikte yıl sonuna kadar ziyaretçi sayımızın 2 milyon 900 bine ulaşmasını bekliyoruz. Yani 2018 yılında da Mevlana Müzesi'nin Türkiye'deki birinciliğini muhafaza edeceğini tahmin ediyoruz."

"En çok ziyaretçi Çin'den geliyor"

Yarar, dünyanın dört bir yanından turistlerin Mevlana Müzesi'ne akın ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Konya'da, 7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerine yerli ve yabancı binlerce turistin katılmasını bekliyoruz. Ziyaretçi profiline baktığımızda ise en çok ziyaretçi Çin'den geliyor. Bunu Endonezya ve Malezya gibi diğer Asya ülkeleri takip ediyor. Özellikle Şebiarus tarihlerinde komşumuz İran'dan daha fazla ziyaretçinin Konya'ya geleceğini tahmin ediyoruz."