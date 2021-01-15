Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesi temel atma töreni
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın konuşması MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan'ın konuşması İlbank Genel Müdürü Sayın Büyük'ün konuşması TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un konuşması Konya Milletvekili Ahmet Sorgun"un konuşması...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması
Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın konuşması
MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan'ın konuşması
İlbank Genel Müdürü Sayın Büyük'ün konuşması
TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un konuşması
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun"un konuşması
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün konuşması
Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın konuşması KONYA - Konya'da Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesinin temel atma töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç