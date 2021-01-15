Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesi temel atma töreni
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Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesi temel atma töreni

15.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:38

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın konuşması MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan'ın konuşması İlbank Genel Müdürü Sayın Büyük'ün konuşması TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un konuşması Konya Milletvekili Ahmet Sorgun"un konuşması...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması

Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın konuşması

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan'ın konuşması

İlbank Genel Müdürü Sayın Büyük'ün konuşması

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un konuşması

Konya Milletvekili Ahmet Sorgun"un konuşması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün konuşması

Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın konuşması KONYA - Konya'da Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesinin temel atma töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşti.

Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesi temel atma töreni
Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesi temel atma töreni
Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesi temel atma töreni
Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesi temel atma töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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