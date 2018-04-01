İnternet üzerinden " Mevlana Hazretleri'nin türbesinde Ney Çalınmasın" kampanyası başlatıldı.

Mevlana Hazretleri'nin türbesini ziyaret eden bir vatandaşın internet üzerinden başlattığı kampanyada, türbede ney çalınmaması için kampanyanın imzalanarak destek verilmesi isteniyor. Vatandaşlar kampanyaya "https://www.change.org/p/konya-icisleri-gov-tr-konyatourism-kultur-gov-tr-bimer-gov-t-ur-gov-tr-cumhurbaskanligi-tccb-gov-tr-mevlana-hazretlerinin-türbesinde-ney-çalınmasın recruiter=867131257&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_sms_responsive" internet adresinden katılabiliyor. - KONYA